POL-KA: (KA) Beim Abbiegen E-Scooter-Fahrerin übersehen

Am Montagabend, gegen 20 Uhr, übersah ein 32-jähriger Pkw-Lenker in der Moltkestraße beim Abbiegen in ein Grundstück eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin. Diese fuhr auf dem Fußweg. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt, die E-Scooter-Fahrerin wegen der fälschlichen Benutzung des Fußwegs.

