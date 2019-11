Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer mit dunklem Pkw flüchtet nach Auffahrunfall in Ochshäuser Straße: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld: Am Dienstagnachmittag (12.11.) flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer von der Unfallstelle in der Ochshäuser Straße in Kassel, nachdem er dort kurz zuvor mit seinem dunklen Pkw bei einem Auffahrunfall zwei andere Autos zusammengeschoben hatte. Da den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei derzeit keine konkreten Hinweise auf den flüchtigen Fahrer vorliegen, bitten sie nun um Zeugenhinweise.

Wie die am Dienstag an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war der unbekannte Autofahrer gegen 17:40 Uhr auf der Ochshäuser Straße in Richtung Forstbachweg unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen war in Höhe der Hausnummer 71 auf den vorausfahrenden Renault Kangoo einer 66-Jährigen aus Kassel aufgefahren. Der Wagen der Frau war dadurch wiederum auf den davor fahrenden VW Golf eines 20-Jährigen aus Lohfelden geschoben worden. Am Renault und am VW Golf waren jeweils Sachschäden an den Stoßstangen entstanden. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Während die 66-Jährige und der 20-Jährige mit ihren Autos wegen des Unfalls am rechten Fahrbahnrand anhielten, fuhr der auffahrende Wagen an ihnen vorbei und flüchtete von der Unfallstelle. Es soll sich um einen dunklen Pkw der Kompaktklasse gehandelt haben. Das Kennzeichen oder der genaue Fahrzeugtyp sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder sein Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

