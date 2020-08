Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stopp-Schild missachtet, Unfall gebaut

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

An der Ecke Fabrikstraße/Augustastraße hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Zu dem Unfall kam es gegen 16.15 Uhr, als ein 49-jähriger Mann mit seinem Transporter aus der Augustastraße kam und an der Einmündung zur Fabrikstraße ein Stoppschild übersah. Dadurch nahm er einem Pkw, der in Richtung Barbarossastraße fuhr, die Vorfahrt und krachte dem Audi in die Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw herumgeschoben, so dass er schließlich mit dem Heck in der Augustastraße zum Stehen kam.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell