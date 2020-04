Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB A81

Dietingen

RW) Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs (14.04.2020)

Dietingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Verkehrsverhalten des 19-jährigen Lenkers eines grau lackierten Mercedes-Benz B-Klasse mit Hamburger Kennzeichen, der am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der Bundesautobahn A81 die in Fahrtrichtung Singen führende Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Villingen-Schwenningen befuhr.

Der junge Mann fiel mit seinem Mietwagen nach Passieren der Autobahnraststätte Neckarburg-West durch dichtes Auffahren auf vorausfahrende Fahrzeuge auf. Eine Gefahrensituation verursachte der Tatverdächtige hierbei durch dichtes Auffahren auf ein Baustellenfahrzeug auf dem linken Fahrstreifen und dem anschließenden Versuch, dieses Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zu überholen, obwohl der Lenker des überholten Kraftfahrzeugs seinerseits nach der Beendigung seines Überholvorgangs nach rechts einscheren wollte. Das verkehrsgefährdende Verhalten des 20-Jährigen endete beim Parkplatz Eschachtal mit einer dort erfolgten polizeilichen Verkehrskontrolle.

Die Überprüfung des Tatverdächtigen führte zur Feststellung einer Beeinflussung durch Drogenkonsum, weshalb dem Heranwachsenden zur Beweissicherung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis befindet er sich noch in der Probezeit, weshalb die Feststellungen der Polizei zusätzlich an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde seines Wohnortes zu melden sind.

Personen, die durch das Verkehrsverhalten des Tatverdächtigen behindert oder gefährdet wurden oder als Zeugen sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell