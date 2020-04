Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Marihuana in der Unterhose 14.4.20, 11 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

Mehrere Gramm Marihuana hatte ein 19-Jähriger in der Unterhose, als er am Dienstag auf dem Parkplatz "Eschachtal" von einer Streife der Verkehrspolizei kontrolliert worden war. Der junge Mann war zuvor auf der A81 in Richtung Singen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, weshalb die Beamten sich entschlossen, das Auto anzuhalten. In dem Mercedes, den er von einer Autovermietung ausgeliehen hatte, fanden die Beamten zwar nichts Berauschendes, aber ein Rauschgiftspürhund schlug am Handschuhfach an, woran der Autofahrer kurz vor dem Stopp noch kräftig hantierte. Nach dem Fund des Marihuana musste der junge Fahrer die Beamten zu einer Blutprobe begleiten. Er stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen ihn erfolgt nun eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell