POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Schadensverursacher meldet sich nach Presseveröffentlichung

Ergänzung zur Polizeimeldung des Polizeipräsidiums Konstanz vom 7.4.20 (siehe unten) Der Verursacher ist mittlerweile bekannt. Beim Zeitunglesen am 9.4.20 sah der 73-Jährige Mann den abgedruckten Zeugenaufruf der Polizei und meldete sich sofort telefonisch beim Polizeiposten Sulz. Dort gab er an, dass er als möglicher Verursacher in Frage kommt. Bei der Nachschau an seinem silbernen Van wurde zwar keine beschädigte Ölwanne des Motors festgestellt, aber Schäden an der Unterbodenverkleidung, aus der angesammeltes Restöl auslief. Der Rentner hatte nach dem Einkauf zwar bemerkt, dass er über die Mittelbegrünung fuhr, ging aber zunächst davon aus, dass er keinen Schaden dadurch verursacht hat. Er muss dennoch mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Ursprungsmeldung: (Sulz am Neckar) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (Tatzeit 01.04.2020) Sulz am Neckar Bereits am vergangenen Mittwoch fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Bahnhofstraße über die Mittelbegrünung hinweg und beschädigte die dort befindlichen Rabattplatten. Hierbei wurde bei dem Fahrzeug, bei dem es sich um einen silbernen Van handeln dürfte, die Ölwanne auf- und Teile des Unterbodens abgerissen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz, Tel. 07454/92746, zu melden.

