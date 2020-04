Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

TUT) Streitigkeiten zwischen Autofahrern (14.04.2020)

Trossingen (ots)

Zu dichtes Auffahren war der Grund für eine Auseinandersetzung am Dienstag gegen 13 Uhr zwischen einem noch unbekannten Audi-Fahrer und einem 25-jährigen VW-Fahrer. Diese befuhren die L 429 von Tuningen in Richtung Schura. Dem 25-Jährigen fiel der weiße Audi Q2 auf, da der Fahrer mit sehr geringem Abstand hinter ihm herfuhr. Als der VW-Fahrer kurz vor Schura an einem Kreisverkehr abbremsen musste, beleidigte ihn der Fahrer des Audi mit dem ausgestreckten Mittelfinger und deutete ihm durch Gesten, dass er anhalten solle. Kurz nachdem beide ihre Autos abgestellt hatten versuchte der Audi-Fahrer, seinem Gegenüber mit einem Holzstock einen Stoß auf die Brust zu versetzen, den dieser jedoch abwehren konnte. Im anschließenden Gespräch warfen sich beide Autofahrer gegenseitiges Fehlverhalten vor. Später beruhigten sich die Gemüter wieder und beide setzten ihre Fahrt fort.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell