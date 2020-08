Polizei Bielefeld

POL-BI: Schläger geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel -

Ein 26-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz griff am Donnerstag, 20.08.2020, einen Bielefelder an der Straße An der Tonkuhle an und verletzte ihn dabei schwer.

Gegen 09:30 Uhr saß ein 51-jähriger Bielefelder auf einer Bank hinter einem Second-Hand- Laden, als sich ihm der 26-Jährige ohne festen Wohnsitz näherte. Dieser forderte ihn auf, Zigaretten heraus zu geben. Der Bielefelder erklärte ihm, dass er keine Zigaretten habe, woraufhin der 26-Jährige ihm mehrmals ins Gesicht schlug und nach ihm trat. Im Anschluss flüchtete er.

Der 51-Jährige trug dabei schwere Verletzungen davon und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und den Notruf der Polizei gewählt. Kurze Zeit später konnten die Beamten den polizeibekannten Mann an einem nahegelegenen Supermarkt stellen.

Ein Atemalkoholtest bestätigte ihren den Verdacht, dass der 26-Jährige Alkohol konsumiert hatte.

Am Folgetag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

