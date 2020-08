Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind bei Unfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Heute Morgen, 21.08.2020, lief ein Schüler auf dem Weg zur Schulbushaltestelle bei einer Querungshilfe auf die Fahrbahn der Senderstraße. Bei dem Zusammenstoß mit einem PKW erlitt er schwere Verletzungen.

Eine 25-jährige Bielefelderin fuhr gegen 07:25 Uhr mit ihrem Mazda die Senderstraße in Richtung Schloß Holte Stukenbrock. In Höhe der Bushaltestelle "Farnweg" stand ein Kind an der dortigen Querungshilfe. Als sich der Mazda in Höhe der Querungshilfe befand, lief der Schüler unvermittelt los, stieß gegen den PKW und stürzte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle. Nach der Erstversorgung fuhr ein Rettungswagen den Jungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell