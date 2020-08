Polizei Bielefeld

POL-BI: Audi-Fahrer verursacht Unfall auf der A 2 und flüchtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Gütersloh -Verl -BAB 2-

Auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Gütersloh, verursachte Mittwochnacht, 19.08.2020, ein Audi-Fahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete. Der Schaden beträgt circa 16000 Euro.

Ein 62-jähriger Aachener befuhr mit seinem Seat gegen 23:15 Uhr die mittlere Fahrspur der A2 in Richtung Dortmund. Er beabsichtigte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW zu überholen. Auf dem Beifahrersitz des Seats befand sich ein 64-Jähriger aus Stolberg. Einige Meter vor dem Parkplatz "Heideplatz" näherte sich ein blauer Audi auf dem rechten Fahrstreifen von hinten, überholte den Seat und fuhr zwischen dem LKW und dem Seat auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei stieß der Audi gegen die Fahrzeugfront des Seat, so dass dieser ins Schleuder geriet und schließlich gegen die Mittelschutzplanke schleuderte. Der Audi-Fahrer und der LKW-Fahrer setzten ihre Fahrt fort. Rettungswagen brachten die Insassen des Seat vorsorglich ins Krankenhaus, welches sie anschließend wieder verlassen konnten.

Für die Bergung des Seats sperrten Polizisten die A 2 an der Unfallstelle für circa 30 Minuten. Ein Abschleppwagen transporiterte den nicht mehr fahrbereiten Seat ab. Es entstand an dem Wagen und der Mittelschutzplanke ein Schaden in Höhe von 16000 Euro.

Ein 60-jähriger Zeuge konnte angeben, dass es sich bei dem flüchtigen blauen Audi um einen A6 oder Avant handele. Bereits vor dem Unfall war ihm der Fahrer durch dichtes Auffahren und Rechtsüberholen aufgefallen.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Audi, dem Fahrer sowie dem LKW machen können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissarait 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

