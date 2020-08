Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200805-2: Diebes-Duo geriet in Verkehrskontrolle - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle sind Polizisten am Dienstag (04. August) zwei Männer aufgefallen, die im Verdacht stehen, Kleidung und Uhren entwendet zu haben.

Polizeibeamte kontrollierten gegen 16:00 Uhr ein Auto auf der Kaulardstraße. Im Rahmen der Kontrolle fiel ihnen eine präparierte Tasche auf, die üblicherweise für Ladendiebstähle genutzt wird. Zudem fanden die Beamten hochwertige Kleidungsstücke und Markenuhren. Eigentumsnachweise konnten die beiden Männer (25/34), die in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind, nicht vorzeigen. Die Polizisten stellten die Sachen sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen das Duo wegen Ladendiebstahls ein. Außerdem fertigten sie eine Anzeige, weil der 28-jährige Fahrzeugführer, der die beiden Tatverdächtigen im Auto mitgenommen hatte, keinen Führerschein besaß. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

