Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200804-2: Schwer verletzter Motorradfahrer - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 64-jähriger Motorradfahrer hat sich nach einem Unfall am Montagabend (03. August) schwere Verletzungen zugezogen.

Der Bedburger fuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Glescher Weg aus Richtung eines Reitsportgeschäftes kommend. An der Einmündung zur Kreisstraße (K) 19 übersah er einen 18-Jährigen, der mit seinem Auto die K 19 in Richtung Blerichen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 64-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der 18-jährige Bergheimer verständigte sofort Rettungskräfte und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um den Verletzten. Ein Rettungswagen brachte den Bedburger in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (bb)

