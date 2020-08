Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200803-5: Alarmanlage schreckte Diebe ab - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (01. August) versuchten drei Männer in ein Einfamilienhaus an der Buschbeller Straße einzubrechen. Gegen 19:45 Uhr versuchten die drei Männer ein Küchenfenster des Hauses aufzubrechen. Dazu hatten sie zuvor über ein Gartentor das Grundstück betreten. Durch den Versuch, das Fenster zu öffnen, löste das Trio den Einbruchalarm des Hauses aus. Eine Nachbarin (68) wurde durch den Alarm aufmerksam und sah von ihrem Balkon drei Männer, die über die Buschbeller Straße in Richtung Frechener Straße flüchteten. Der Alarm hielt die Männer offensichtlich von ihrem Vorhaben ab, so dass sie keine Beute machten. Die Einbrecher waren etwa 18 bis 24 Jahre alt und trugen einen dunklen Mundschutz. Einer war von kräftiger/muskulöser Statur. Sollten Sie die Tat oder verdächtige Personen im Umfeld der Buschbeller Straße gesehen haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

