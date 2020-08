Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200803-4: Frau stahl Roller - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beim dritten Versuch gelang einer unbekannten weiblichen Tatverdächtigen die Tat.

Im Bereich Bükersberg und Breslauer Straße in Habbelrath hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (02. August) eine Frau versucht drei Kleinkrafträder zu stehlen. In den ersten beiden Fällen widerstanden die Schutzvorrichtungen der Fahrzeuge. Im dritten Fall hatte die unbekannte Täterin Erfolg. Passanten fanden den gestohlenen Roller beschädigt an einem Feldweg nahe der Tiergartenstraße. Tatverdächtig ist eine weibliche Person, die zur Tatzeit eine lange Bluse oder ein Kleid trug. Außerdem weiße Schuhe mit einem Nike-Logo. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (tz)

