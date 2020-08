Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200804-3: Zigarettenautomat aufgesprengt - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (04. August) sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten. Gegen 00:45 Uhr bemerkten Zeugen im Bereich der Friedensstraße in Bedburg-Rath einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster sahen, beobachteten sie zwei junge Männer, die sich von einem Zigarettenautomaten entfernten. Die beiden Männer stiegen in einen vorfahrenden silbernen Audi. Dieser flüchtete in Richtung Grevenbroich. Die Höhe der Beute ist bislang unbekannt. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen und dem Fahrzeug geben? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233- 52-0. (tz)

