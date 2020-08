Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200805-1: Vier Verletzte nach Dachstuhlbrand - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Willy-Brandt-Straße wurden am Dienstagabend (04. August) vier Personen verletzt.

Durch das Feuer, das gegen 22:15 Uhr ausbrach, wurde das Haus, insbesondere der Dachstuhl, massiv beschädigt. Drei Hausbewohner, darunter zwei vierjährige Kinder und ein 71-jähriger Mann, kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Eine 31-jährige Frau, die ebenfalls im Haus wohnt, erlitt schwere Verletzungen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Willy-Brandt-Straße musste bis ca. 00:15 Uhr in beide Richtungen wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr gesperrt werden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen nach aktuellem Stand nicht vor. (nh)

