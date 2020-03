Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Polizeihubschrauber findet vermisste Person

Bissendorf (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kreiste der Polizeihubschrauber über den Ortsrandgebieten von Bissendorf. Die Beamten aus Melle hatten ihre fliegenden Kollegen für eine Personensuche angefordert. Ein 38-jähriger Mann war aufgrund einer psychischen Erkrankung abgängig und wurde vermisst. Dabei trug er unzureichende Kleidung, für nächtliche Temperaturen um den Gefrierpunkt. Es gab Anhaltspunkte für einen Aufenthalt in Waldgebieten. Tatsächlich konnte die Hubschrauberbesatzung den Mann auf einer Waldlichtung ausfindig machen. Er wurde von den Kollegen am Boden aufgenommen und später in einem Krankenhaus behandelt.

