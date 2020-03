Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Versicherungsbüro

Bramsche (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben ein oder mehrere unbekannte Täter im Bereich des Heinrich-Beerbom-Platzes, gegenüber des Marktplatzes, ihr Unwesen. Ein Betonring wurde in die Fensterscheibe eines Versicherungsbüros geworfen. So verschafften sich die Täter Zugang und durchsuchten die Geschäftsräume. Eine geringe Menge Bargeld wurde entwendet. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

