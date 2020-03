Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Einbruch in Fitnessstudio

Bohmte (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Fitnessstudio an der Daimlerstraße. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten auf diesem Weg ins Objekt. Es wurden diverse Sportgeräte entwendet. Umfang und Gewicht einzelner Gegenstände lassen darauf schließen, dass kein Einzeltäter am Werk gewesen sein kann. Es wurde wahrscheinlich ein Pkw oder Transporter für den Diebstahl genutzt. Wer Beobachtungen machen konnte oder Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461 915300.

