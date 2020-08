Polizei Bielefeld

POL-BI: Verlorener Reifen verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Hoberge-

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen, 19.08.2020, an der Bergstraße, nahe der Kuppe, sucht die Polizei einen Bulli-Fahrer und Zeugen.

Ein 59-jähriger Bielefelder radelte gegen 06:50 Uhr aus Richtung Hoberge kommend die Bergstraße hinauf. Kurz vor Erreichen der Kuppe kamen ihm ein dunkler Bulli mit Anhänger und dahinter ein herrenlos rollender Reifen entgegen. Der verlorene Reifen touchierte die linke Fahrradseite, so dass der Bielefelder zur Seite fiel und sich am Fuß verletzte. Anschließend rollte der Reifen in den Graben und blieb dort liegen. Der Bulli-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den leicht verletzten Radfahrer zu kümmern.

Der Bulli-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

