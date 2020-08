Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Garage mit Farbe besprüht

Otterberg (ots)

Sprayer haben am Dienstagabend im Neuweg eine Garage mit Farbe besprüht. Der Hund eines Anwohners schlug zwischen 21 Uhr und 22 Uhr an, wodurch die Täter möglicherweise vertrieben wurden. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell