Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag von der Polizei in der Eisenbahnstraße angehalten worden. Der Mann war auf einem E-Scooter unterwegs. Wie sich herausstellte, stand er mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Einen Konsum am Vortag räumte der 36-Jährige ein. Die Art der Droge steht bislang nicht fest. Hierzu machte der Mann keine Angaben. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über den Drogenkonsum geben. Bei der Überprüfung des E-Scooters fiel auf, dass das Gefährt zur Fahndung ausgeschrieben war. Der E-Scooter war Ende Juli im Stadtgebiet gestohlen worden. Das Gefährt habe der 36-Jährige eigenen Angaben zu Folge von einem Bekannten erhalten. Der Roller wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

