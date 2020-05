Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann scheitert zweimal an der Einreisekontrolle

Basel Bad. Bf. / Weil am Rhein (ots)

Ein 20-Jähriger versuchte an zwei verschiedenen Grenzübergängen nach Deutschland einzureisen. In beiden Fällen wurde er in die Schweiz zurückgewiesen. Auch sein unkooperatives Verhalten und ein Fluchtversuch konnten das nicht verhindern.

Am Dienstagabend erschien ein 20-Jähriger an der Einreisekontrolle der Bundespolizei am Basel Badischen Bahnhof und versuchte die Kontrollstelle unkontrolliert zu passieren. Nach zweimaliger Aufforderung stehen zu bleiben und sich auszuweisen, blieb er stehen, gab jedoch an keinen Ausweis dabei zu haben. In der Folge verhielt der gambische Staatsangehörige sich unkooperativ und gab unter anderem ein falsches Geburtsdatum an. Im Rahmen der Identitätsfeststellung konnten seine Personalien ermittelt und überprüft werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Asylantrag des 20-Jährigen in Deutschland abgelehnt wurde und auch seine Aufenthaltsgestattung nicht mehr gültig ist. Aufgrund dieser Tatsachen wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert. Kurz vor Mitternacht wurde der 20-Jährige erneut bei der Einreise nach Deutschland angetroffen. Diesmal in der Tram am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen durch Kräfte des Zoll. Dabei flüchtete der gambische Staatsangehörige aus der Tram, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Ihm wurde erneut die Einreise nach Deutschland verweigert und die Zurückweisung in die Schweiz durchgeführt. Unter anderem wegen versuchter unerlaubter Einreise wurde ein Strafverfahren durch die Bundespolizei eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell