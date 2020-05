Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schlägerei in S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Gottenheim (ots)

Am 08.05.2020 gegen 19:00 Uhr soll es im Zug S1 von Freiburg nach Breisach, kurz vor Gottenheim, zu einer tätlichen Auseinandersetzung und Beleidigungen zwischen mehreren Männern gekommen sein. Am Haltepunkt Gottenheim verließen die Personen die S-Bahn. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht die Geschädigten sowie Zeugen des Vorfalls. Insbesondere fragt die Bundespolizei, wer Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt hat. Aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

