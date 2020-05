Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vierfach Gesuchter stellt sich selbst

Freiburg (ots)

Ein Mann gegen den vier Ausschreibungen, davon drei zur Festnahme, bestanden hat sich selbst bei der Bundespolizei gestellt. Am Sonntagmittag erschien ein 29-Jähriger beim Bundespolizeirevier in Freiburg und gab an sich stellen zu wollen. Eine Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergab vier offene Ausschreibungen. Da der 29-Jährige im Januar 2020 unentschuldigt einer Hauptverhandlung wegen Diebstahl verblieben war bestand ein Sicherungshaftbefehl. Wegen Erschleichen von Leistungen waren 300 Euro, ersatzweise 30 Tage Freiheitsstrafe zu vollstrecken und wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte 1320 Euro oder 132 Tage Freiheitsstrafe. Zudem bestand eine Aufenthaltsermittlung wegen Erschleichen von Leistungen. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Vollstreckung des Sicherungshaftbefehls und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt an. Die geforderten Geldstrafen konnte der 29-Jährige nicht bezahlen.

