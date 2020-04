Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen EU-Haftbefehl

Waldshut (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen konnte die Bundespolizei einen mit Europäischem Haftbefehl gesuchten 57-Jährigen festnehmen.

Am Mittwochvormittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 57-Jährigen bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Waldshut. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Kräfte fest, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein europäischer Haftbefehl von Spanien zur Auslieferung dorthin vorliegt. Durch die spanischen Behörden wird dem 57-Jährigen unter anderem Rauschgifthandel vorgeworfen. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

