Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme aufgrund 406 Tagen Freiheitsstrafe

Neuenburg (ots)

Ein 45-Jähriger, gegen den eine Restfreiheitsstrafe von 406 Tagen zu vollstrecken war, konnte durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen werden. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Samstagvormittag die Einreise am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Dabei kontrollierte sie einen 45-jährigen, polnischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellten die Kräfte fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Von einer Verurteilung zu 1 Jahr und 8 Monaten wegen Diebstahl waren noch 406 Tage Restfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

