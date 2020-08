Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrraddieb zückt Messer

Bocholt (ots)

Am Mittwoch stellte ein 50-jähriger Bocholter gegen 16.20 Uhr sein Pedelec auf der Kurfürstenstraße vor einer Apotheke an. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde auf zwei junge männliche Personen aufmerksam, die sich in der Nähe aufhielten. Er betrat die Apotheke und sah, dass der eine der beiden Verdächtigen sein Fahrrad wegschob. Als dieser aufsteigen wollte, kam ein noch unbekannter Zeuge hinzu und zog den Jungen vom Fahrrad. Dieser zog plötzlich ein Messer und bedrohte den Geschädigten und den Zeugen. Der Zeuge entfernte sich daraufhin. Der Geschädigte informierte die Polizei und folgte den beiden Personen, sodass die Beamten alle drei kurz darauf antrafen. Bei dem Fahrraddieb handelt es sich um einen 12-jährigen Bocholter. Sein mutmaßlicher Mittäter ist ein polizeibekannter 17-jähriger Bocholter. Das Kind wurde in die Obhut seines Vaters übergeben.

