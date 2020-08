Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verursacher flüchtet nach Unfall

Vreden (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte ein Unbekannter am Mittwoch in Vreden. Eine 50-jährige Autofahrerin fuhr gegen 09.00 Uhr auf der Landesstraße 560 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Vreden. Vor ihr fuhren ein Lkw und ein weiteres Fahrzeug. Die Vredenerin setzte zum Überholen an, nachdem der vor ihr fahrende Fahrzeugführer keine Anstalten zum Überholen machte. Als die 50-Jährige in gleicher Höhe zu dem schwarzen Opel Corsa war, scherte dieser plötzlich aus. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der oder die Unbekannte setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen des Opels ist nicht bekannt, das Fahrzeug müsste aber auf der linken Seite beschädigt worden sein. Das Verkehrskommissariat Ahaus sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02561) 9260.

