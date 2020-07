Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wiederholter Diebstahl von Weidezaungeräten

Weidenhahn (ots)

Im Zeitraum vom 12.07.20, 16.00 Uhr - 13.07.20, 17.30 Uhr wurden zwei Weidezaungeräte in Aluminiumkisten - eines davon mit Solarmodul - von einer Wiese oberhalb der Landesstraße 303 zwischen Weidenhahn und Freilingen durch unbekannte Täter entwendet. Der Schaden wird auf 830 Euro beziffert. Bereits in der Nacht vom 22./23.06.20 wurde von einer Wiese unterhalb der Bundesstraße 8 in Höhe des Weidenhahner Aus-sichtsturmes die Batterie eines Weidezaungerätes entwendet, Schadenshöhe: 100 Euro.

