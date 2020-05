Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Männer beraubt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag gegen 03.20 h schlug ein Tatverdächtiger aus einer Fünfergrupper heraus an der Kampstraße einen 23-jährigen Marler und nahm seinem 22-jährigen Begleiter, ebenfalls aus Marl, den Rucksack weg. Damit flüchtete die Fünfergruppe. Drei hatten schwarze, einer rote und einer blonde Haare. Alle waren ca. 185 cm groß und zwischen 18-20 Jahre alt. Sie trugen Jeanshosen und schwarze Jacken.

In der Nacht zu Montag wollte ein 28-jähriger Marler gegen 00.50 h an der Siegfriedstraße Zigaretten holen und wurde auf der Straße von drei oder vier Unbekannten angegangen. Die Männer schlugen ihn und nahmen ihm Handy und Portemonnaie weg. Der 28-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Dann flüchteten sie mit der Beute in Richtung Netto-Markt. Sie waren zwischen 28 und 30 Jahre alt, zwei waren dunkel bekleidet, einer trug helle Oberbekleidung.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen, Tel: 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell