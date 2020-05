Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Streifenwagen mit Pyrotechnik beworfen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden gegen 03.20 h am Südwall Streifenwagen mit Pyrotechnik beworfen. Polizisten in der Wache bekamen dies mit, konnten draußen aber keine Verdächtigen mehr feststellen. Die Wagen standen neben der Wache. Zwei Streifenwagen und ein privates, dort geparktes Auto wurden beschädigt. Weiter stellten die Beamten fest, dass eine Hecke in der Nähe Feuer gefangen hatte. Der Brand konnte von den Polizisten gelöscht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

