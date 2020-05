POL-RE: Castrop-Rauxel: Schal, Trikot und Fahne geraubt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Nach Faustschlägen und Tritten wurde am Samstag zwei jugendlichen Schalke-Fans aus Castrop-Rauxel an der Lange Straße ein Schal, ein Trikot und eine Fahne geraubt. Die Fußballfans waren gegen 20.40 h zu Fuß an der Lange Straße, ungefähr in Höhe der Kampstraße unterwegs, als ihnen eine ungefähr fünfköpfige Gruppe BVB-Fans entgegenkam. Aus der Gruppe der unbekannten BVB-Fans wurden die Jugendlichen (16-jähriger Castrop-Rauxeler und 15-jähriger Dortmunder) angegriffen. Drei Begleiter der Jugendlichen konnten vor den Angreifern flüchten. Die beiden 15- und 16-Jährigen wurden geschlagen und getreten, die Unbekannten flohen anschießend mit den erbeuteten Fanutensilien. Die Jugendlichen wurden leicht verletzt. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: 1. ca. 20 Jahre alt, dunkelblonde Haare, hatte ein gelbes T-Shirt an und trug eine kurze Hose. Er trug eine schwarz-gelbe Mund-Nasenmaske. Zeugen sollen sich beim Regionalkommissariat melden (0800 2361 111).

