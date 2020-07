Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tier bringt Biker zu Fall

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Tieres auf der Fahrbahn hat ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf der B48 einen Unfall gebaut. Der 26-Jährige war mit seiner Maschine auf dem Weg in Richtung Stüterhof, als er gegen 14:30 Uhr in einer Kurve ein Wildtier auf der Fahrbahn entdeckte und die Vorderradbremse betätigte. Durch das Bremsmanöver in der Kurve verlor der Mann die Kontrolle über das Motorrad. Die Folge: Er kam zu Fall und die Maschine überschlug sich.

Der Fahrer hatte Glück im Unglück - er kam unverletzt davon. Am Motorrad entstand jedoch erheblicher Schaden (Rahmen und Lenkradhalterung gebrochen); die Maschine musste abgeschleppt werden. |cri

