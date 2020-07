Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Mercedes gerammt?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Otterbach in der Waldstraße. Hier wurde am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 16 und 16:40 Uhr ein Mercedes gerammt und beschädigt.

Der Fahrzeughalter entdeckte den Schaden, als er gegen 16:40 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte: Auf der Fahrerseite des Pkw waren der hintere Kotflügel sowie die Stoßstangen vorne und hinten verbeult und verkratzt. Zurück blieben hellgrüne Lackspuren, die vom Fahrzeug des Verursachers stammen dürften.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

