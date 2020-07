Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw dreht sich - drei Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Auf der Bundesstraße 270 zwischen Kaiserslautern und Erfenbach ist es am Mittwoch zum Unfall zwischen einem Pkw und zwei weiteren Fahrzeugen gekommen. Eine Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die 78-Jährige war in Richtung Weilerbach auf die Bundesstraße aufgefahren. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto einen Lastwagen. Ihr Pkw drehte sich und geriet vor den Sattelschlepper. Das Auto wurde vor dem Lkw hergeschoben. Dabei streifte der Wagen ein weiteres Fahrzeug, das den Lkw auf der zweiten Fahrspur Richtung Weilerbach überholte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Polizei geht von mindestens 14.000 Euro aus. Das Auto der 78-Jährige war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrerin klagte über Schmerzen. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. |erf

