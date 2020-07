Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schloss hält Diebe nicht ab

Kaiserslautern (ots)

Ein Spiralschloss hat Diebe in der Friedenstraße nicht davon abgehalten, ein Fahrrad zu stehlen. Am Mittwochmorgen stellte der Eigentümer fest, dass sein "Drahtesel" nicht mehr dort steht, wo er ihn am Montagnachmittag abgestellt hat.

Demnach hatte der Mann das Rad gegen 14 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 40d abgestellt und mit dem Schloss am Regenfallrohr des Anwesens angekettet. Unbekannte Täter durchtrennten das Schloss und nahmen das Fahrrad mit.

Es handelt sich um ein silberfarbenes Sportrad der Marke Kettler-Sport. Näheres ist nicht bekannt.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter Telefon 0631 / 369 - 2150 gern entgegen. |cri

