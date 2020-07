Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe wollen Blitzschutz

Kaiserslautern (ots)

Diebe waren in den vergangenen Tagen auf einem Schulgelände in der Kantstraße aktiv. Am Mittwoch fiel Verantwortlichen auf, dass sich unbekannte Täter am Blitzschutz der Schulsporthalle zu schaffen gemacht haben. Abgesehen hatten sie es offenbar gezielt auf die sogenannten Fangspitzen - zwei davon wurden gestohlen und zwei weitere beschädigt. Die Höhe des Schadens liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (3. Juli), 15 Uhr, und Mittwochvormittag (8. Juli), 10:30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Sporthalle aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

