Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Auto durchbricht Metallzaun

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0418

Bei einem Alleinunfall im Bereich Brackeler/Kaltbandstraße am Dienstagnachmittag (21. April) ist ein 38-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Sein Wagen durchbrach einen Metallzaun.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war der Essener gegen 14.30 Uhr auf der Brackeler Straße in Richtung Borsigplatz unterwegs und fuhr von dort nach rechts auf die Ausfahrt zur Kaltbandstraße. In der dortigen Rechtskurve verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach links von der Fahrbahn abkam. Es schleuderte über die dortige Grünfläche, die Auffahrt zur Brackeler Straße und mehrere Bordsteine in einen Metallzaun. Diesen durchbrach der Wagen und kam schließlich auf einem angrenzenden Parkplatz zum Stehen.

Ein Rettungswagen brachte den 38-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der Passanten verletzt, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz aufhielten. Drei Personen erlitten jedoch einen Schock.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 3.000 Euro.

