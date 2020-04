Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub am ZOB in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0417

Nach einem versuchten Raub am ZOB in Lünen am Montagnachmittag (20. April) sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 50-Jähriger aus Selm wurde dabei durch Reizgas leicht verletzt.

Der 50-Jährige hielt sich gegen 15.35 Uhr am ZOB auf und wartete auf einen Bus. Dort sprach ihn ein unbekannter Mann an und entriss ihm direkt das Mobiltelefon, das er in der Hand hielt. Als der Unbekannte damit flüchten wollte, rannte der Selmer ihm hinterher und konnte es wieder an sich bringen. Daraufhin setzte der Täter Reizgas gegen ihn ein und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täter machen können. Vermutlich hat er sich vor der Tat bereits am ZOB aufgehalten. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, Brillenträger, südländisches Aussehen, trug eine blaue Jeans sowie einen grau-weißen Kapuzenpullover. Zeugen, die weitere Angaben machen können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

