Polizei Dortmund

POL-DO: Dicke Hose und Zitteranfall - Polizei nimmt Dortmunder vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0414

Sonntagnachmittag (20. April) im Dortmunder Kaiserstraßenviertel:

Polizeibeamten fielen gestern um 16:45 Uhr während einer Streifenfahrt zwei verdächtige Männer in der Kaiserstraße auf, die sich in einer Eingangsnische zu einer Gaststätte aufhielten. Der Polizei ist die Gaststätte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten bekannt. Sie entschlossen sich, die beiden Männer zu kontrollieren.

Bei dem ersten 19-jährigen Dortmunder verlief die Kontrolle und Durchsuchung ohne Probleme. Als der zweite 19-jährige Dortmunder an die Reihe kam, fing dieser merklich an zu zittern. Auf Nachfrage gab er an, nichts dabei zu haben und er würde auch nicht zittern. Eine deutliche Auswölbung seiner Hose im Bereich des vorderen Reißverschlusses ließ die Polizeibeamten jedoch anderes vermuten. Der Verdacht, dass der Dortmunder hier Betäubungsmittel bunkert, lag sehr nah. Also forderten sie den Dortmunder auf, in einem geschützten Bereich die Hose zu öffnen. Doch dazu kam es nicht: Der 19-Jährige mit der dicken Hose ergriff die Flucht in die Manteuffelstraße. Hier stürzte er zu Boden. Vorher zog er jedoch einen Beutel aus der Hose, den er auf seiner Flucht wegwarf. Die Polizeibeamten nahmen den spontan erschlankten, am Boden liegenden Mann vorläufig fest. Den Beutel, der wie erwartet mit Betäubungsmitteln (Marihuana) gefüllt war, stellten sie sicher.

Auf Nachfrage gab der Tatverdächtige an, kurz zuvor 20g Marihuana gekauft zu haben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell