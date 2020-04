Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - 16-Jährige verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0415

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kuntzestraße am 15. April sucht die Polizei Zeugen. Eine 16-jährige Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Ihren ersten eigenen Angaben nach war sie an diesem Tag gegen 11.45 Uhr auf der Kuntzestraße in Richtung Westen unterwegs. Von der Harkortstraße kommend bog dann ein Auto nach links in die Kuntzestraße ein. Die Radfahrerin musste dem Auto ausweichen, es kam aber zu einer leichten Berührung. Die Radfahrerin geriet dadurch ins Straucheln, konnte jedoch einen Sturz verhindern.

Der Fahrer des Autos stieg aus und fragte, ob dem Mädchen etwas passiert sei. Dies verneinte die Dortmunderin zunächst und der Mann setzte seinen Weg fort. Später bemerkte sie jedoch, dass sie sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte.

Am Unfallort waren offenbar mehrere Zeuginnen und Zeugen zugegen, deren Personalien nicht bekannt sind. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber, die weitere Angaben zu dem beteiligten Auto und/oder seinem Fahrer machen können. Es handelte sich um ein dunkles Fahrzeug. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, normale Statur, graue Haare. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Hombruch unter Tel. 0231/132-1521.

