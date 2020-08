Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Rennradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 41-Jähriger am Mittwoch in Vreden zugezogen. Der Haaksbergener war gegen 12.30 Uhr mit seinem Rennrad in der Bauerschaft Crosewick unterwegs. Bei einem Wendemanöver sei er auf sandigem Untergrund ins Rutschen gekommen und gestürzt, so der 41-Jährige. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Enschede.

