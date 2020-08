Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegen Baum geprallt

Frau schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 40-Jährige am Mittwoch zugezogen. Die Gronauerin war gegen 08.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Nienborger Straße aus Richtung Heek kommend in Richtung Gronau unterwegs. In Höhe einer Reithalle kam sich nach links von der Straße ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dort kollidierte die Gronauerin mit einem Straßenbaum und einem Schild. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro.

