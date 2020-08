Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogeneinfluss Vorfahrt missachtet

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 34-Jähriger in Gronau am Mittwoch zugezogen. Der Gronauer war gegen 18.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Enscheder Straße aus Richtung Glanerbrug kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er den Amtsvennweg überqueren wollte, stieß er mit einem Auto eines 48-jährigen Ahausers zusammen. Dieser befuhr den Amtsvennweg aus Richtung Enscheder Straße kommend in Richtung Bundesstraße 54. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Radfahrverkehr muss an der Unfallstelle dem Verkehr auf dem Amtsvennweg Vorfahrt (Verkehrszeichen 205 StVO) gewähren. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich bei dem Gronauer der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um die Einnahme von verbotenen Substanzen genau bestimmen zu können. Mitgeführtes Marihuana wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell