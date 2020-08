Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Nachtrag zur Unfallfluchtmeldung vom 09.08.2020, 07:56 Uhr: "Motorrollerfahrer nach Unfall gesucht"

Heiden (ots)

Die Unfallflucht ereignete sich in Heiden auf der Lembecker Straße in Höhe der Industriestraße. In der Ursprungsmeldung wurde versehentlich Reken als Unfallort genannt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, insbesondere den Motorrollerfahrer. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

