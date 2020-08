Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden/Buschhausen - Unfallflüchtiger beschädigt Carport

Polizei sucht Zeugen

Heiden/Buschhausen (ots)

Am Dienstagmorgen beschädigte in der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.45 Uhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Carport in der Bauernschaft Buschhausen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine genauen Angaben vor. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Da das Dach und die Regenrinne in einer Höhe von etwa 2,25 Meter beschädigt wurden dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um ein Transportfahrzeug handeln. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell