Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartenhaus

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.05.2020, gegen 23:00 Uhr und dem 27.05.2020, gegen 16:00 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Gartenhaus einer Kleingartenparzelle in der Brunckstraße ein. Er trat die Tür auf und schlief auf einer Schlafcouch. Zudem trank er sämtliche vorhandenen Bierflaschen aus.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

