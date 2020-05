Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Bauhausstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 27.05.2020, gegen 06:40 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit einem Kastenwagen auf der Bauhausstraße in Richtung Friedrichstraße. An der Kreuzung Bauhausstraße / Kirchenstraße stieß er mit einem 24-jähriger Rollerfahrer zusammen, der auf der Kirchenstraße Richtung Edigheimer Straße fuhr. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell