Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Zusammenstoß zweier Fahrräder

Hamm-Pelkum (ots)

Am frühen Morgen kam es heute (13. November) an der Kreuzung Wiescherhöfener Straße /Am Wiescherbach zu einem Verkehrsunfall zweier Radfahrer, bei dem eine Frau aus Hamm leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Hammenser befuhr gegen 6.20 Uhr die Wiescherhöfener Straße mit seinem Zweirad in Richtung Martinstraße. Er bewegte sich auf nördlichen Gehwegseite. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 42-jährigen Radlerin. Dieses hatte zuvor die Straße "Am Wiescherbach" befahren und bog nach rechts auf die Wiescherhöfener Straße ab. Zwecks ambulanter Behandlung wurde sie in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell